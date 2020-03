Plots thuiswerken met een huilende baby, hoe doe je dat?

Bij Mathijs Bestebreur, zelfstandig projectmanager in de technieksector, lopen werk en privé door elkaar. Hij heeft een zoon van tien maanden en werkt al thuis op woensdagen, met zijn kind erbij. "Ik ben dan nogal overgeleverd aan de grillen van m'n baby. Soms slaapt 'ie wel, soms niet. En hij slaapt nooit op het moment dat ik dat wil. Hij heeft al aan aardig wat conference calls meegedaan. Op schoot in beeld of jengelend op de achtergrond."

Bestebreur bereidt zijn klanten erop voor. "Ik zeg het altijd: als je op woensdag een afspraak wil, kan dat, maar je staat niet op één."

Nu is zijn vriendin ook thuis en zitten ze samen aan tafel, terwijl hun zoon slaapt. Afspraken hebben ze nog niet gemaakt. "Als hij straks wakker wordt, denk ik dat we hem om de beurt in de gaten houden en eten geven."

De baby is er wel aan gewend dat hij niet de volledige aandacht krijgt. "Maar als hij echt begint te huilen, is het jammer. Welk telefoongesprek ik ook heb, dan moet ik overschakelen naar hem. Dus als het een belangrijk gesprek is, zit ik echt in de rats."