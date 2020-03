Voetbalclubs in problemen: 'Schrapen om hoofd boven water te houden '

Nu in de voetbalwereld werkelijk alles stilligt vanwege het coronavirus, groeit voor de betaaldvoetbalclubs het probleem per dag. Niet alleen de fitheid van de spelers is een zorg, ook op financieel gebied krijgen clubs klappen te verwerken.

Met name kleine clubs hebben het lastig. Nu de competities tot en met 6 april stil liggen, hebben spelers, trainers en mensen op kantoor tijdelijk geen werk meer. Het zorgt voor veel vragen, ook voor Steef Hammerstein, commercieel directeur en waarnemend algemeen directeur van Telstar.

"We zijn er druk mee bezig en weten niet hoe lang het gaat duren. Dat is het grootste probleem", legt Hammerstein via de telefoon uit. "De inkomsten van de thuiswedstrijden vallen weg. Dat is ons belangrijkste verdienmodel. Ook al de horeca in het stadion is afgezegd en dat gaat ons serieus geld kosten. We zijn aan het kijken op welk moment het ons klem gaat zetten. Dat moment gaat wel komen."