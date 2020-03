Nieuwe asielzoekers niet meer toegelaten tot opvang

Asielzoekers die zich vanaf vandaag melden in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden heengezonden. Iedereen die asiel aan wil vragen in Nederland of opnieuw recht op asielopvang heeft, moet zich in Ter Apel melden. Zij treffen nu dus een dicht hek. Er wordt ook niet meer gescreend op waar ze vandaan komen en of ze ziek zijn. Dat besluit hebben minister van justitie Grapperhaus en staatssecretaris Broekers-Knol genomen. Zij vrezen dat nieuwe asielzoekers het coronavirus mee de opvang innemen.

Dat terwijl juist een lichte toename van het aantal asielzoekers is te zien. Twee weken geleden meldden zich nog 573 mensen in het aanmeldcentrum. Vorige week waren dat er 634. Gisteren ging het nog om 59 mensen. Dat zijn niet alleen mensen die voor het eerst in Nederland asiel aanvragen. Het gaat ook om ouders en kinderen die voor gezinshereniging in aanmerking komen.

Geen noodopvang

Vorige week blies het COA, verantwoordelijk voor de asielopvang, de plannen al af voor de noodopvang in evenementenhallen in Goes en Leeuwarden. Die zouden deze week open gaan. In vakantiepark Duinrell verblijven bovendien op dit moment zo'n 1000 asielzoekers die daar ook voor 31 maart uit moeten.

Volgens woordvoerder Werner van Bastelaar is er vandaag nauw overleg met justitie over de opvang. Ook over of wat voor opvang er eventueel wel geregeld kan worden voor de mensen die Ter Apel niet meer in kunnen.

Gezinnen met kinderen

D66-Kamerlid Maarten Groothuizen laat via Twitter weten dat hij hoopt dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt voor mensen die asiel aanvragen en hoe om te gaan met hun aanvraag. "Het kan niet zo zijn dat Nederland mensen geen bescherming meer biedt. Er moet opvang zijn voor mensen die het nodig hebben."

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind zegt dat moet worden voorkomen dat asielzoekers onder de brug moeten slapen.