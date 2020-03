Apple krijgt Franse boete van 1,1 miljard voor machtsmisbruik

De Franse mededingingsautoriteit heeft Apple vandaag een boete opgelegd van 1,1 miljard euro wegens machtsmisbruik. Niet eerder legde de waakhond zo'n hoge boete op, maar de grootte van Apple rechtvaardigt dit, zegt de organisatie in een persverklaring.

Volgens de autoriteit is het bedrijf schuldig aan kartelvorming in zijn distributienetwerk. De iPhone-maker en de twee distributeurs hebben tussen 2005 en 2013 afspraken gemaakt waardoor er geen sprake was van concurrentie.

Apple-resellers

Verder misbruikte het bedrijf volgens de waakhond de economische afhankelijkheid van zogeheten resellers. Zij kregen van Apple opgelegd welke prijzen ze moesten hanteren. Resellers zijn winkels die met toestemming van Apple, en voorwaarden die het bedrijf stelt, Apple-producten verkopen.

Verder kregen de resellers volgens de Franse waakhond geen voorraden van Apple bij de lancering van nieuwe producten. Hierdoor kon men niet reageren op bestellingen, terwijl Apples eigen winkels dit wel konden. Dit zou hebben geresulteerd in het verlies van klanten.

Andere boetes

Naast Apple krijgen ook de twee distributeurs waarmee het bedrijf de afspraken maakte een boete. Het gaat om respectievelijk 76 miljoen euro voor Tech Data en 62 miljoen euro voor Ingram Micro.

Apple zegt in een reactie tegen zakenzender CNBC dat het het oneens is met het besluit en van plan is in beroep te gaan.