Wie mag nog bij uitvaart zijn? 'Soms is vriend belangrijker dan familielid'

De uitvaartbranche neemt extra maatregelen vanwege het coronavirus. Branchevereniging BGNU adviseert om vanaf morgen alleen nog ouders, partners en kinderen bij de uitvaart aanwezig te laten te zijn. Grote uitvaartondernemingen als Monuta en DELA vinden de adviezen te ver gaan.

De maatregel van de brancheorganisatie geldt ook voor condoleancebijeenkomsten. Verder wordt geadviseerd om minimaal 1,5 meter afstand te houden en geen handen te schudden, conform de landelijke richtlijnen.

Namasté-gebaar

"Ons advies is om op een alternatieve wijze de nabestaanden te condoleren door bijvoorbeeld je hand op je hart te leggen en de condoleance uit te spreken. Ook het namasté-gebaar is tegenwoordig een mooi geaccepteerd gebaar om uw medeleven te uiten", zegt de branchevereniging.

Uitvaartonderneming Monuta zal de adviezen niet volledig opvolgen. Volgens een woordvoerder van Monuta gaat het te ver om alleen familieleden in de eerste graad toe te laten bij de uitvaart. "Dat leidt tot extra emotioneel leed en dat leed willen we zeker in deze onzekere tijden beperken", zegt de woordvoerder van Monuta.

Ze geeft als voorbeeld de uitvaart van een oudere man die alleen nog kleinkinderen heeft. Als de adviezen van de brancheorganisatie strikt gevolgd worden, zouden de kleinkinderen niet bij de uitvaart kunnen zijn. Monuta benadrukt dat de adviezen van de overheid gevolgd worden en dat de ruimtes bij hun uitvaartlocaties worden aangepast naar kleinere groepen van maximaal dertig mensen.

'Beste vriend soms belangrijker dan familielid'

Bij DELA, een andere grote uitvaartorganisatie, geldt al sinds vrijdag het beleid dat er maximaal vijftien mensen bij een begrafenis of crematie aanwezig mogen zijn. Als de familie dat wil, kan er op een later moment alsnog een grotere afscheidsbijeenkomst worden gehouden.

DELA vindt dat de brancheorganisatie niet moet voorschrijven wie er bij de uitvaart van een overledene aanwezig mogen zijn. "Soms is een beste vriend belangrijker dan een familielid in de eerste graad", zegt een woordvoerder van DELA.

Onder moslims heerst veel onzekerheid. Doordat veel vluchten niet meer gaan, kunnen ze niet naar het land van herkomst worden gebracht voor de begrafenis. Volgens Mohamed Azem Soebrati van AsSalaam-uitvaartzorg zijn er in het mortuarium lichamen van overledenen waarvan nog niet bekend is wat er mee moet gebeuren. Volgens de wet moeten ze binnen zes dagen worden begraven. Als de situatie niet verandert, zullen ze in Nederland worden begraven.