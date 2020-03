Rode Kruis opent informatienummer voor ouderen en zieken

Het Rode Kruis opent vanochtend een speciaal telefoonnummer waar ouderen en zieke mensen terechtkunnen met vragen rond het coronavirus. Het nummer is 070-4455888 en opent om 09.00 uur.

De hulplijn is volgens de organisatie bedoeld voor de kwetsbaarste mensen, zoals ouderen die door de corona-uitbraak hun huis niet uit kunnen, maar ook voor zieken en de mensen in hun omgeving. "We hebben gemerkt dat er bij deze groepen veel behoefte is aan een luisterend oor", zegt directeur Marieke van Schaik van het Rode Kruis in het NOS Radio 1 Journaal.

Het nummer kan ook worden gebeld voor praktische tips. Volgens Van Schaik wil de organisatie de vinger aan de pols houden. "We staan nog maar aan het begin en willen weten waar de hulpbehoefte zit."

Hulp bij online boodschappen doen

Het Rode Kruis richt zich in eerste instantie op hulp via de telefoon. Aan de mensen wordt bijvoorbeeld uitgelegd hoe ze online hun boodschappen kunnen doen. Als blijkt dat telefonische hulp niet voldoende is, wordt gekeken of een vrijwilliger kan worden ingezet.

Volgens Van Schaik heeft het Rode Kruis deze situatie nog niet eerder heeft meegemaakt in Nederland. Daarbij moet de organisatie ook rekening houden met de veiligheid van haar eigen mensen en voldoen aan de richtlijnen. Van Schaik: "We kunnen bijvoorbeeld niet te veel mensen in ons callcenter bij elkaar zetten en moeten ook kijken of mensen vanuit huis kunnen werken."