Doodstraf voor Japanner die 19 gehandicapte mensen vermoordde

In Japan heeft een 30-jarige man de doodstraf gekregen. Hij vermoordde in 2016 in een verzorgingstehuis negentien gehandicapte mensen en verwondde er 24. De zaak is een van de grootste massamoorden in Japan sinds de Tweede Wereldoorlog.

De man, Satoshi Uematsu, was een voormalig medewerker van het verzorgingstehuis. Hij drong 's nachts het gebouw binnen, bond de medewerkers vast en stak de bewoners in hun slaap dood met een mes.

Neonazi

Op foto's en video's was hij lachend te zien na zijn aanhouding. Uematsu bekende en zei dat hij geen spijt had. Dat herhaalde hij in de rechtszaal. Al eerder bleek dat hij neonazistische sympathieën had.

Japan was geschokt door het bloedbad: