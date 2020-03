Thuiswerken: niet meer bij de koffieautomaat, maar via de chat ‘hallo’ zeggen

De komende tijd zullen veel mensen hun werklaptop openen aan de keukentafel of op de bank. Nederland blijft voorlopig massaal thuis vanwege het coronavirus.

Dat zal voor sommige bedrijven even wennen zijn, denkt Joris Moolenburg, van ict-dienstverlener BCONN. "Veel bedrijven hebben nog helemaal geen thuiswerkoplossing. En als die er al wel is, dan is die vaak alleen te gebruiken door een deel van de medewerkers. Dus bedrijven moeten dit nu gaan inrichten, en testen hoeveel medewerkers er tegelijk thuis kunnen werken."

Voor medewerkers betekent dit dat al het contact waarschijnlijk telefonisch en online, via chat-applicatie of videoconferentie, zal verlopen. Je kunt immers even niet bij iemands bureau langslopen.

Gesprekken koffieautomaat nu online delen

"Je moet mensen zover krijgen dat ze zich comfortabel voelen om online dingen te delen die je normaal vertelt bij de koffieautomaat", zegt Ines van Essen. Zij werkt al negen jaar vanuit huis, waarvan de laatst vier voor het moederbedrijf van blogplatform WordPress. "Ik zeg bijvoorbeeld heel bewust hallo tegen mijn collega's online."

Alle medewerkers in haar bedrijf, bijna 1200, werken vanuit huis. Zelfs de topman doet dat. Het bedrijf had wel een kantoor, in San Francisco, maar dat is opgeheven omdat er te weinig mensen kwamen, zegt Van Essen.