Meeste rechtszaken opgeschort, alleen urgente zaken gaan nog door

Rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere rechtscolleges zijn vanaf dinsdag dicht. Alleen urgente rechtszaken gaan nog door. De maatregel is genomen vanwege de coronacrisis en blijft in elk geval tot 6 april van kracht.

Urgente rechtszaken zijn zaken waarbij een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven, omdat de rechten van een verdachte of rechtzoekende dan worden geschonden. Het zijn bijvoorbeeld zaken over de voorgeleiding of hechtenis van verdachten, faillissementen, zittingen over verplichte zorg of zorgmachtigingen en familiezaken over uithuisplaatsingen of ondertoezichtstellingen.

Publiek is niet welkom bij deze zittingen, die ook zoveel mogelijk via een video- of telefoonverbinding worden gehouden. Als mensen echt in persoon aanwezig moeten zijn, zullen "passende maatregelen worden getroffen".

De instanties nemen contact op met mensen die op korte termijn betrokken zijn bij een rechtszaak. Anderen wordt aangeraden om rechtspraak.nl in de gaten te houden.

Uitspraak Gökmen T. gaat door

Een van de belangrijkste vonnissen die de komende periode op de rol staat, is die in de zaak tegen Gökmen T., de man die heeft bekend dat hij vorig jaar vier mensen doodschoot in een Utrechtse tram. Die uitspraak, aanstaande vrijdag in Utrecht, gaat gewoon door, bevestigt een woordvoerder van de rechtbank Midden-Nederland. Hij kon nog niet zeggen hoe de zitting eruit zal zien. "Over het hoe en wat zijn we nog in overleg."

Media morgen in overleg met de instanties wel bij de rechtszaken aanwezig zijn.