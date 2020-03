Alle scholen en horeca dicht in strijd tegen coronavirus

De scholen en kinderopvangcentra in heel Nederland gaan morgen niet open en ook de horeca moet de deuren sluiten. Het kabinet neemt verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. De scholen en kinderdagverblijven blijven alleen open voor kinderen van ouders die in vitale beroepen werken, zoals in de zorg of bij de hulpdiensten. Zo kunnen die ouders gewoon aan het werk blijven. Dat bevestigen Haagse bronnen.

Cafés en restaurants moeten dicht om verspreiding van het virus tegen te gaan, net als sportclubs. Dit weekend bleek dat veel mensen weinig boodschap hadden aan de adviezen om een beetje uit elkaars buurt te blijven; in veel steden zaten horecagelegenheden en terrassen vol.

De ministers Bruins en Slob geven om 17.30 uur een persconferentie over de maatregelen. Morgen spreekt premier Rutte het land toe via de televisie.

Telefonisch overleg

Het hele onderwijs komt stil te liggen. Basisscholen, middelbare scholen, mbo-opleidingen, universiteiten en hbo-opleidingen gaan allemaal dicht, hebben de meest betrokken ministers na telefonisch overleg afgesproken. Eerder op de dag waren er al besprekingen geweest tussen de scholen en het ministerie van Onderwijs en tussen het RIVM, het ministerie van Volksgezondheid en de medisch specialisten.

Die laatsten riepen gisteren al op tot de verregaande maatregel van het sluiten van scholen. Volgens de specialisten worden kinderen en jongeren weliswaar niet zo ziek van corona, maar kunnen ze het virus wel degelijk verspreiden. Het kabinet ging tot nu uit van het advies van het RIVM om de scholen open te houden.

Druk steeds groter

Naast de oproep van de medisch specialisten werd de politieke druk om hardere maatregelen te nemen steeds groter. Regeringspartij D66 riep eerder vandaag het kabinet al op om te luisteren naar de onrust onder ouders van schoolgaande kinderen.

Tot nu toe was het argument tegen scholensluiting dat de ouders dan niet naar hun werk kunnen, omdat ze op hun kinderen moeten passen. Vooral voor mensen die werkzaam zijn in de zorg en andere cruciale beroepen is dat ongewenst. De brancheorganisatie voor de kinderopvang heeft nu toegezegd dat voor kinderen van deze ouders opvang komt, zodat ze aan het werk kunnen blijven.