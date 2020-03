Ziekenhuizen plaatsen tenten om verspreiding coronavirus tegen te gaan

Bij het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn is een tent geplaatst waar mensen die mogelijk zijn besmet met het coronavirus de komende tijd naartoe moeten. Medewerkers hopen zo verspreiding van het virus in het ziekenhuis tegen te gaan.

Patiënten die zich bij het ziekenhuis melden, worden eerst in de tent onderzocht. Artsen en verpleegkundigen schatten vervolgens in of iemand mogelijk corona heeft. Als er een verdenking is, wordt iemand alsnog naar het ziekenhuis gebracht. "Daar is een gedeelte ingericht waar mogelijk verdachte coronapatiënten worden opgevangen", zegt een woordvoerder.

Mensen kunnen zo minder makkelijk andere patiënten in het ziekenhuis aansteken, omdat ze er niet zomaar binnenlopen.

Het ziekenhuis verwacht dat er de komende dagen meer coronapatiënten bij komen en dat het ook drukker wordt in het ziekenhuis in Hoorn, meldt NH Nieuws.

Het Hoornse ziekenhuis is niet de enige plek waar een tent voor de deur staat. Bij het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend wordt vandaag ook een tent ingericht. Die kan vanaf vanavond of anders morgen worden gebruikt.

Tent met CT-scanner

Gisteren maakte het UMC in Maastricht bekend dat er een tent met een CT-scanner voor de deur komt te staan om patiënten met verdachte luchtwegklachten snel te screenen. Ook zij worden dus, waarschijnlijk vanaf morgen, gecontroleerd voordat ze het ziekenhuis in gaan.

"Op die manier krijgt de patiënt eerder duidelijkheid over zijn klachten en hoeft hij minder lang en wellicht onnodig geïsoleerd te blijven", schreef het ziekenhuis daarover.

Met de CT-scan wordt duidelijk is of er sprake is van een virale longontsteking. Als dat zo is, worden er voor de zekerheid maatregelen getroffen. Later wordt dan onderzocht of de ontsteking het gevolg is van het corona-virus.