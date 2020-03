Het meisje dat in 1945 koningin Wilhelmina een hand gaf

Zilvervos

En dan op 14 maart 1945 is er ineens een hoop reuring in Maldegem. Een militaire colonne rijdt het dorp in, al snel wordt duidelijk dat het om de koningin gaat die na haar ballingschap in Londen op weg is naar Nederland. In Maldegem verblijven veel Nederlanders, die net als het gezin De Baets op de vlucht zijn geslagen.

Wilhelmina neemt de tijd om de mensen te begroeten. "Ze was niet zo groot en had een zilvervos om haar nek. Mijn moeder spoorde me aan om de koningin een handje te geven." En dat doet ze dan ook. "Ik liep naar haar toe, trok aan de staart van de vos, die op haar rug hing, de koningin draaide zich om en zei tegen me: wat ben jij een flinke meid, ik ga beslist de groeten doen aan de prinsesjes! Mijn moeder was apetrots."

Daarna ging de stoet verder. "Ik ben op mijn fiets gesprongen en als een speer naar Eede gereden. Ik was er sneller dan de koningin." Door het niet geplande oponthoud in Maldegem, was de koningin een half uur later dan aangekondigd bij de Belgisch-Nederlandse grens.

Meelstreep

"Samen met mijn nichtje rende ik naar voren en wurmde me door de mensenmassa heen totdat ik vooraan stond. De koningin had net de meelstreep gepasseerd." Omdat er in de weide omtrek geen krijt te vinden was, werd de grens gemarkeerd met tarwemeel.

Bekijk hier Diana zich naar voren dringt om de koningin beter te kunnen zien: