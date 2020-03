Coronavirus: minder nieuwe besmettingen en scholen wel of niet dicht?

Reisorganisatie Corendon heeft besloten om alle reizen tot het einde van de maand te annuleren vanwege het coronavirus. Dat treft naar schatting 30.000 mensen. Het bedrijf zegt dat het niet meer verantwoord is om vakanties te laten doorgaan vanwege alle reisbeperkingen. De Sunweb Group en Prijsvrij volgden de afgelopen avond het voorbeeld van Corendon.

De reissector heeft een speciale corona-voucher in het leven geroepen die mensen kunnen krijgen als hun reis niet doorgaat. Met de voucher kunnen zij op een later moment alsnog op vakantie.

Hamsteren

Nederland is nog steeds massaal aan het hamsteren, waardoor supermarkten steeds meer problemen hebben met de bevoorrading. Distributiecentra draaien op de maximale capaciteit, maar er zijn te weinig mensen en vervoersmiddelen om de schappen op tijd te vullen.

Jumbo neemt daarom geen online bestellingen meer aan en ook Albert Heijn en Picnic waarschuwen dat niet iedereen op tijd geholpen kan worden.

Verbinding

Het coronavirus leidt ook tot mooie initiatieven. In sommige wijken wordt er alles aan gedaan om kwetsbaren in de buurt te helpen. Bijvoorbeeld in De Gorzen in Schiedam: