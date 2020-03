Coronavirus vormt grote bedreiging voor onverzekerden in de VS

Het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten groeit razendsnel. Er zijn momenteel bijna 2000 bekende besmettingen in 48 van de 50 staten. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst ligt het werkelijke aantal waarschijnlijk veel hoger, omdat er al wekenlang een nijpend tekort is aan testmiddelen.

President Trump kondigde vrijdag de nationale noodtoestand af, waardoor de regering aanspraak kan maken op een noodfonds van 50 miljard dollar. Het stijgende aantal coronabesmettingen vormt een grote bedreiging voor de 27,5 miljoen Amerikanen die onverzekerd zijn.

Om de allerarmsten toch van medische zorg te voorzien staat in een buitenwijk van Washington DC een MobileMed-bus geparkeerd achter een lokale kerk. De witte bus is een reizende dokterskliniek. "Onze patiënten zijn de allerarmste werknemers in deze gemeenschap", zegt Peter Lowet, de directeur van MobileMed. "Een acuut probleem als het coronavirus kan hun leven enorm ontregelen, zeker als ze niet kunnen werken omdat ze ziek zijn."

De rijdende kliniek helpt 5000 volwassen met lage inkomens.

Het merendeel van hen heeft geen zorgverzekering en nauwelijks toegang tot gezondheidszorg: