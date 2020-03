Enorme krab rooft peperdure camera Nederlandse onderzoekster

Het was een complete ravage die Annabel Dorrestein onlangs aantrof in de jungle van Christmaseiland. Haar apparatuur was vernield en van de peperdure warmtebeeldcamera ontbrak ieder spoor. De hoofdverdachte? Een kokoskrab, niet voor niets ook klapperdief genoemd.

Dorrestein doet op het Australische eiland in de Indische Oceaan onderzoek naar het gedrag van vleerhonden. Die gaan 's nachts op zoek naar eten en dat wilde ze graag filmen. De camera stond op een statief en was vastgemaakt aan een grote accu.

's Ochtends bleek dat haar onderzoeksplek ongewenst bezoek had gehad. "Het statief was omgevallen, er zaten overal diepe krassen op en een stekker was helemaal verbogen", zegt ze tegen de NOS. Het ergste was nog dat de camera van ruim 3000 euro was verdwenen. "We hebben uren in het oerwoud gezocht, maar vonden hem nergens."

Fotograaf Chris Bray hielp Dorrestein met zoeken: