Ook Bonaire laat voorlopig geen vluchten uit Europa meer toe

In navolging van Curaçao en Aruba heeft ook Bonaire zijn luchthaven gesloten voor binnenkomende vluchten uit Europa. De maatregel zal vooralsnog gelden tot 30 maart.

Het besluit is genomen na overleg met diverse Nederlandse ministeries. Cruiseschepen krijgen een aanmeerverbod opgelegd. Dat geldt voor de komende dertig dagen.

Gezaghebber Edison Rijna benadrukt dat er nog geen besmetting met het coronavirus is vastgesteld op het eiland. Ook zijn er geen verdachte gevallen.

Dat er toch een vliegmaatregel wordt afgekondigd, komt omdat het eiland niet de capaciteit heeft om een grootscheepse uitbraak van het virus op te vangen. Volgens de gezaghebber is het ook nog mogelijk dat vluchten uit andere gebieden worden verboden, op het moment dat daar aanleiding toe is.

Besmettingen Curaçao, Aruba

Op Curaçao werd gisteren de eerste besmetting bevestigd. Het is een 69-jarige man die momenteel geïsoleerd in een huis verblijft en niet naar buiten mag. Het eiland schrapte daarop alle vluchten uit Nederland. Volgens de autoriteiten zijn dat zo'n twintig vluchten per week, van KLM en TUI.

Enkele uren later annuleerde ook Aruba alle vluchten uit onder andere Europa. Op het eiland zijn twee besmettingen vastgesteld. Het gaat om een Amerikaanse toerist die verschillende landen heeft bezocht en een inwoner van Aruba die in New York is geweest.

Ook gaan publieke bijeenkomsten op het eiland tot het einde van de maand niet door en zijn alle scholen volgende week gesloten.