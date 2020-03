Utrechters kunnen na restauratie 'een stukje Dom' kopen

Utrechters die een baksteen willen hebben van de Domtoren, kunnen die over een tijd kopen. Bij RTV Utrecht hebben veel lezers en luisteraars gemeld dat ze een stukje willen hebben van de Domtoren die nu wegens een restauratie in de steigers staat. Wethouder Klaas Verschuure vindt het een sympathiek plan.

Gisteren werd bij een raadsvergadering duidelijk dat een deel van de stenen van de monumentale toren gaan dienen als fundering bij de aanleg van nieuwe rijkswegen. Sommige Utrechters vinden dat zonde.

"Wat jammer! Ik zou dolgraag een stukje steen willen hebben", zei iemand. "Ik heb de wethouder een bericht gestuurd met het verzoek de stenen te koop aan te bieden. Als er veel berichten daarover binnenkomen, lukt het misschien", schrijft een ander op Facebook.

Mooiste stenen worden opnieuw gebruikt

De komende vier jaar wordt nog aan de toren gewerkt. Bij de restauratie komt 600 kubieke meter steen vrij, zei wethouder Verschuure gisteren. De mooiste stenen worden hergebruikt voor de Domtoren zelf en er is dus een deel dat wordt vermalen voor wegen.

"We kijken goed welke stenen we nog wel en welke we niet meer kunnen gebruiken. In de loop der tijd komt er wel een mogelijkheid voor bedrijven of Utrechters zelf om ook stenen te kopen", laat een woordvoerder van de gemeente aan de regionale omroep weten.

Wanneer dat gebeurt is nog niet duidelijk.