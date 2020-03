Hier en daar lege schappen, maar 'hamsteren is echt niet nodig'

Als het niet nodig is, waarom doen sommigen het dan tóch? "Hamsteren is er een prachtig bewijs van dat we voor een groot deel door het oerwoud van ons brein worden geregeerd", zegt psycholoog en gedragstherapeut Martin Appelo.

"De leiders hebben ons gisteren verteld dat we allemaal in gevaar zijn en op moment dat ons brein het signaal 'gevaar' krijgt, schakelt het over op reflexmatig handelen." De onderste lagen van het brein zijn bepaald niet genuanceerd. "Die horen 'vijand', 'dood', 'dreiging' en die slaan over op reflexen. Dan moeten we overlevingsstrategieën gaan toepassen."

Een van die strategieën is om te doen wat anderen doen. Dus als iemand begint met het inslaan van spullen, gaan anderen dat imiteren. "Vanuit het idee: als we allemaal hetzelfde doen, samen staan, zijn we veiliger en sterker tegen de vijand."

Als we even rustig de tijd zouden nemen, dan zouden we weten dat hamsteren niet nodig is, zegt Appelo. "Zeker niet in een rijk, rustig en veilig land als het onze. Maar het verstandige deel van het brein wordt in zulke omstandigheden overgeslagen."