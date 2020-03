Slob: scholen blijven open, maar we vragen niet het onmogelijke

Minister Slob blijft erbij dat het niet nodig is om de scholen te sluiten. Een deel van de Tweede Kamer vindt dat in verband met het coronavirus alle scholen dicht moeten, zo bleek gisteren in het debat. Verschillende andere landen hebben zo'n maatregel al genomen. Maar het kabinet is nu niet van plan dat ook te doen. Slob herhaalde dat volgens medische experts de scholen open kunnen blijven.

Alleen de hbo's en universiteiten geven geen colleges meer en nemen geen tentamens af, na een dringend advies van het kabinet om daarmee te stoppen. Als reden gaf het kabinet dat de studenten en medewerkers in het hoger onderwijs werken in een internationale omgeving. "Er is sprake van vele nationaliteiten en daarmee vele in- en uitreisbewegingen", schrijft minister Bruins voor Medische Zorg aan de Kamer. Op het mbo, de middelbare en basisscholen is dat een stuk minder.

Minister Slob benadrukte dat leerlingen en docenten met gezondheidsklachten thuis moeten blijven. Als daardoor te weinig mensen overblijven op een school, zal Slob niet het "onmogelijke vragen", zei hij. "Ik snap heel erg goed dat daar grenzen aan kunnen zitten. Het kan ook betekenen dat er misschien klassen naar huis moeten of dat een school zelf de conclusie trekt dat die niet open kan blijven." Slob benadrukte dat het ministerie de scholen ondersteunt bij allerlei afwegingen.

Minister Hoekstra zei vanochtend dat het kabinet gaat bekijken welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen. En er komen ook nieuwe maatregelen op het gebied van de luchtvaart, zei minister Van Nieuwenhuizen. Zij en haar collega Wiebes spraken vanochtend op haar ministerie met de topmannen van Schiphol en KLM.