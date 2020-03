Vanavond opnieuw NOS-uitzending over coronavirus met kijkersvragen

Voor de tweede keer maakt de NOS een extra programma over de uitbraak van het coronavirus. Het coronavirus: feiten en fabels wordt vanavond uitgezonden op NPO 1, na het NOS Journaal van 20.00 uur. De ingelaste uitzending is ook te volgen via NOS.nl en de NOS-app. Op NPO Nieuws is het programma te zien met een gebarentolk.

In Het coronavirus: feiten en fabels staan net als in het gelijknamige programma twee weken geleden de vragen van het publiek centraal. Presentatoren Winfried Baijens en Saïda Maggé zullen ze voorleggen aan deskundigen. De vragen kunnen worden ingestuurd via coronavragen@nos.nl en via de sociale kanalen van de NOS: Facebook, Twitter en Instagram. Gebruikt daarbij de hashtag #coronavragen of stuur een bericht naar de redactie.

Dat de vraag naar feiten en duidelijkheid groot is, blijkt wel uit het feit dat er op het mailadres de afgelopen tijd meer dan 10.000 mails zijn binnengekomen. In de collectie Coronavragen geven we al antwoord op veelgestelde vragen.