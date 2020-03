Gebed bij getroffen moskeeën Christchurch: 'niet bang zijn voor elkaar'

In Chirstchurch in Nieuw-Zeeland is stilgestaan bij de bloedige aanslagen van een jaar geleden. Een terrorist opende vorig jaar het vuur in twee moskeeën in Christchurch en doodde daar 51 mensen.

Premier Ardern woonde vandaag een vrijdaggebed bij met gelovigen uit de twee moskeeën. Daar sprak ook een man die het bloedbad overleefde, maar zijn vrouw moest begraven. Hij riep op tot dialoog. "Als er verschillen zijn, is er altijd een vreedzame oplossing. We moeten praten, elkaar vragen stellen en niet bang zijn voor elkaar."

Herdenking in stadion

Ardern noemde 15 maart 2019 een van Nieuw Zeelands donkerste dagen en sprak zich na afloop van het gebed wederom uit tegen haat. "De uitdaging die we hebben, is dat we ons ertegen uitspreken als we in het alledaagse leven pesten, racisme of discriminatie tegenkomen."

Komende zondag is er een nationale herdenking, die gepland is in een stadion met waarschijnlijk duizenden aanwezigen. Premier Ardern ziet vooralsnog geen reden om dat af te gelasten, omdat er met vijf coronagevallen nog geen sprake is van een grootschalige uitbraak in het land.

Een overzicht: wat gebeurde er in Christchurch op 15 maart 2019?