Klokkenluider Chelsea Manning per direct op vrije voeten

Klokkenluider Chelsea Manning heeft de gevangenis verlaten. Een Amerikaanse federale rechter had kort daarvoor bepaald dat ze per direct op vrije voeten gesteld moest worden. De voormalige data-analist van het Amerikaanse leger zat vast omdat ze had geweigerd te getuigen in een rechtszaak rondom WikiLeaks.

Manning is vrijgelaten omdat de zogeheten Grand Jury die haar had opgeroepen om te getuigen, is ontbonden. Gisteren werd ze volgens haar advocaat nog opgenomen in het ziekenhuis omdat ze zelfmoord probeerde te plegen in haar cel. Morgen zou ze opnieuw voor moeten komen.

Boete blijft staan

Een boete van 256.000 dollar voor het weigeren van een getuigenis moet Manning wel nog betalen. Haar advocaat had een verzoek ingediend om het bedrag kwijt te schelden, maar daar gaat de rechter niet mee akkoord.

Manning werkte voordat ze van geslacht veranderde als inlichtingenanalist voor het Amerikaanse leger in Irak. Ze lekte honderdduizenden geheime documenten naar WikiLeaks over de strijd in Irak en Afghanistan en het optreden van de Verenigde Staten daar.

In de VS werd ze in 2013 veroordeeld tot 35 jaar cel, maar ze kwam vrij in 2017. Toenmalig president Obama verleende haar gratie. Inmiddels zat ze bijna weer een jaar vast, om haar te bewegen tot het afleggen van een getuigenis tegen WikiLeaks.