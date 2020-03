Eenzame ouderen door corona: geen visite en ook niet meer bridgen

Niet alleen ouderen in verpleeghuizen merken de gevolgen van het virus, ook thuiswonende ouderen. Familieleden zijn voorzichtiger om hun vader, moeder, opa of oma te bezoeken. De bond heeft een speciale telefoonlijn geopend voor wie zich zorgen maakt over het coronavirus of even een praatje wil maken. "Veel ouderen wonen tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis. Iets vaker bellen of facetimen kan in deze tijd een heel goed alternatief zijn voor een uurtje op de bank zitten", zegt directeur-bestuurder Liane den Haan.

Als er geen visite komt, is gezellig bridgen een prima tijdverdrijf, maar ook dat kan niet meer. Senioren van bridgeclub De Vriendenkring in Amersfoort hebben vandaag voor het laatst samen een kaartje gelegd. En dat valt zwaar, al begrijpt Gerard Kolsloot dat er maatregelen nodig zijn om het corona-virus te bestrijden. Bovendien heeft hij nog een ander probleem: "Ik moet komende week oppassen op mijn kleinkinderen. Of dat nu nog doorgaat? Ja, dat wordt een lastig besluit."