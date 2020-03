Europese aandelenbeurzen kelderen, luchtvaartaandelen maken duikvlucht

Duikvlucht

Het hele koersenbord kleurt dieprood, de verliezen zijn gemiddeld 7 à 8 procent. Vooral de luchtvaartaandelen worden hard geraakt. Het aandeel Air France-KLM verliest bijna 14 procent, Lufthansa 9 procent, Easyjet 7 procent en Ryanair 7 procent. Vliegtuigbouwer Airbus raakt 9 procent kwijt. Op Wall Street stond gisteravond vliegtuigbouwer Boeing maar liefst 18 procent lager.

De angstmeter van de beurs, de volatiliteitsindex VIX, noteert 62 punten en toont dat beleggers in de hoogste staat van opwinding zijn. Het is de hoogste piek sinds de financiële crisis in december 2008.

Op Wall Street sloten de beurzen gisteravond 5 tot 6 procent lager. De beursautoriteiten hebben vannacht opnieuw circuit breakers ingesteld, een automatische rem op de beurshandel als koersen meer dan 5 procent dalen, om zo te grote koersdalingen te voorkomen. Dat gebeurde eerder deze week ook al.