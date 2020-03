Recordaantal anonieme tips over crimineel geld en drugs

Meld Misdaad Anoniem heeft in 2019 in totaal bijna 17.000 bruikbare tips doorgegeven aan de politie. Dat heeft geleid tot ruim 2200 aanhoudingen. Verder kon de politie dankzij de tips ruim 450.000 hennepplanten ruimen en 216 vuurwapens in beslag nemen.

Janssen noemt een voorbeeld in Leeuwarden waar dankzij een anonieme tip een grote politieactie werd gehouden met acht aanhoudingen. "Het was volgens de politie de sleutel voor deze zaak."

Ons kent ons

Wat verder opvalt aan de jaarcijfers is dat er relatief minder meldingen komen uit de Randstad. Mensen in Zeeland, het westen van Brabant, Limburg en Noord-Nederland tipten naar verhouding van het aantal inwoners het meest. Amsterdam, Den Haag en Utrecht bungelen onderaan die lijst.

"In het zuiden komen meer drugszaken voor en het is er meer van 'ons kent ons', waardoor mensen niet naar de politie durven te stappen omdat ze bang zijn dat hun naam in een dossier belandt. Daarom stappen ze naar ons", zo verklaart Janssen het verschil. Het gebeurt ook wel eens dat criminelen zelf over elkaars praktijken tippen.

Het meldpunt zegt de anonimiteit absoluut te garanderen omdat het onafhankelijk is en niet in dezelfde systemen als de politie werkt. Voordat een tip wordt doorgegeven, wordt die gefilterd door medewerkers: "We halen de herleidbare informatie eruit, als iemand het heeft over een wietlucht op zolder, dan geven we dat niet door aan de politie. Want dan is meteen duidelijk waar de tip vandaan komt."