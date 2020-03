Vliegtaks gaat door, ondanks oproep sector om uitstel vanwege corona

Passagiers moeten vanaf 1 januari 2021 per ticket 7 euro aan vliegbelasting betalen, ongeacht waar ze naartoe vliegen. Het kabinet houdt vast aan deze maatregelen, ondanks de financiële schade door het coronavirus voor vliegmaatschappijen en reisorganisaties.

Luchtvaartmaatschappijen riepen het kabinet op om deze vliegbelasting uit te stellen, nu er door het coronavirus veel minder mensen kiezen voor vliegreizen. Maar vanavond bleek dat zowel de regering als de Tweede Kamer vasthoudt aan de invoeringsdatum van 1 januari aanstaande.

Doel van de vliegtaks is het terugdringen van CO2-uitstoot, door het iets minder aantrekkelijk te maken om te vliegen. Ook vindt het kabinet dat het tijd wordt dat de maatschappelijke kosten van vliegen, zoals milieuvervuiling, onderdeel gaan uitmaken van de ticketprijs. In het regeerakkoord is afgesproken dat de maatregel 200 miljoen euro per jaar moet opleveren.

Behalve van de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie kreeg staatssecretaris Vijlbrief van Financiën steun van de oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en SGP. Maar eigenlijk vinden die partijen dat de voorstellen wel verder hadden kunnen gaan. Zo pleit de SGP voor een verdubbeling van de belasting naar 15 euro per ticket.

Verschuiving in het denken

"Het is allemaal niet perfect, maar het is wel een verschuiving in het denken over de luchtvaart", reageerde Vijlbrief. "Het is een kleine stap. Nu is er helemaal geen belasting op vliegen. Dat is niet verstandig."

PVV en SP zijn tegen het voorstel. Volgens de PVV levert de belasting helemaal geen milieuwinst op, omdat er niet minder gevlogen gaat worden. "Het is alleen maar een middel om de schatkist te spekken", betoogde Kamerlid Alexander Kops. Hij vindt net als Cem Laçin van de SP dat de vliegtaks vooral ten koste gaat van mensen met een kleine beurs, die moeten sparen om één keer per jaar met het vliegtuig op vakantie te kunnen.

In het voorstel zit ook een belasting voor vrachtvliegtuigen, die is gebaseerd op het gewicht van het geladen toestel en het lawaai dat het produceert. Sommige Kamerleden zijn bang dat vrachtvluchten vanaf Maastricht Aachen Airport dan verplaatst worden naar het nabijgelegen Luik of Keulen, waar vervoerders goedkoper uit zijn. Vijlbrief zegde toe dat hij nog onderzoek laat doen naar die effecten.