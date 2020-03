Corona-uitbraak nu officieel pandemie, wat betekent dat?

Volgens Koopmans van het Erasmus MC komt het coronavirus met wat we nu weten, in ernst het meest overeen met de Spaanse griep. "Als je kijkt naar virussen, dan kijk je naar scenario's en modellen. Het SARS-scenario zijn we voorbij." SARS, dat in 2002 en 2003 voorkwam in met name Hongkong en Canada, was geen pandemie maar een 'potentiële pandemie-dreiging' die is gestopt.

Voor het scenario of model van een pandemie geldt dat 20 tot volgens sommigen 60 procent van de wereldbevolking in korte tijd besmet raakt, zegt Koopmans. Daarvan wordt - afhankelijk van het virus - de helft echt ziek en 1 tot 2 procent komt te overlijden. "De ruim 4000 doden die we nu tellen worden er dan veel meer", aldus Koopmans.

Meer geld

Een andere reden om corona nu als een pandemie te bestempelen, kan zijn dat hierdoor in lagelonenlanden geldstromen op gang komen om het virus te bestrijden, merkt Koopmans op. "Gebrek aan specialistische zorg is het grootste probleem, zeker in die landen. Het verschil tussen een gewone griep en het coronavirus is dat meer mensen specifieke zorg nodig hebben. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan beademing op een intensive care. In veel landen is die capaciteit er niet. En ook bij ons hebben we niet heel veel reservecapaciteit. Daarom blijft het zo belangrijk om de verspreiding te remmen en vertragen."