Meer coronapatiënten en minder beschermingsmiddelen, wat doen ziekenhuizen nu?

Het aantal mensen in Nederland dat besmet is met het coronavirus blijft toenemen. De officiële teller van het RIVM staat nu op 503. Een deel van hen heeft milde klachten en kan thuis in isolatie, maar er zijn ook patiënten die moeten worden behandeld in het ziekenhuis. Ondertussen is er een tekort aan beschermingsmiddelen voor personeel.

"De situatie is op het moment nijpend", zegt David Jongen, bestuursvoorzitter van het Zuyderland Ziekenhuis. In het Limburgse ziekenhuis worden speciaal voor coronapatiënten twee isolatie-afdelingen gecreëerd: een in Heerlen en een in Sittard. In deze ziekenhuizen liggen drie besmette personen, vorige week overleed een 86-jarige man er aan de ziekte.

De uitbraak van het coronavirus is in Limburg nog beperkt, maar Jongen is liever goed voorbereid. "Als de Brabantse ontwikkeling zich bijvoorbeeld doorzet in onze regio, dan hebben we die afdeling heel snel nodig."

Nauwelijks geplande operaties afgezegd

De NOS vroeg de 35 grootste Nederlandse ziekenhuizen of ze geplande operaties hebben moeten afzeggen vanwege het coronavirus. Drie ziekenhuizen gaven aan dat daar sprake van was. Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, waar de eerste patiënt met het coronavirus is behandeld, heeft een aantal afspraken moeten afzeggen. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch heeft afgelopen vrijdag en maandag afspraken moeten verzetten en in het Maasziekenhuis Pantein, vlak bij Boxmeer, worden geen operaties meer uitgevoerd waarna mensen op de intensive care moeten worden behandeld.

Bij de andere ziekenhuizen is het afzeggen van planbare zorg niet aan de orde. Ook bij het Zuyderland Ziekenhuis gebeurt dat niet meer dan normaal. "Hier en daar kijken we of geplande operaties kunnen uitstellen. Wat dat oplevert? Heel simpel: een bed en personeel."

De afgelopen weken raakte op verschillende plaatsen zorgpersoneel besmet. Zo bleek uit een steekproef dat 28 van de 301 geteste medewerkers van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg besmet zijn met het coronavirus. Ondertussen is er een tekort aan beschermingsmiddelen.