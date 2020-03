Crisis-experts: onze corona-aanpak is goed, communicatie kan beter

Italië zit op slot, Oostenrijk verbiedt grote evenementen, Spanje en Denemarken vliegen niet meer op risicogebieden, Griekenland en Tsjechië hebben inmiddels alle scholen gesloten, Zuid-Korea test massaal en Singapore deelt hoge boetes uit voor het overtreden van quarantaine.

De maatregelen die andere landen nemen om het coronavirus in te dammen zijn vaak veel drastischer dan de Nederlandse aanpak. Hier blijft het nu vooralsnog bij de RIVM-adviezen om geen handen te schudden, regelmatig de handen te wassen en thuis te blijven bij verkoudheidsklachten. Voor Noord-Brabant gelden iets strengere maatregelen; daar is het advies om sociaal contact voorlopig te vermijden.

Moet Nederland misschien ook meer doen? Crisisbeheersings-experts vinden vooralsnog van niet. Wel moet de overheid beter gaan communiceren over de genomen maatregelen, zeggen ze tegen de NOS.

'Enige juiste aanpak'

"Het is bij crisis altijd verstandig om de experts te volgen, in dit geval is dat het RIVM", zegt Marco Zannoni, directeur van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT). "Maatregelen moeten worden gestuurd door expertise en niet door sentiment. Dat gebeurt momenteel, voor zover ik kan beoordelen."

Ira Helsloot van het Crisislab van de Radboud Universiteit gaat een stap verder. Hij noemt de huidige Nederlandse aanpak de enige juiste. Zwaardere maatregelen zoals het afsluiten van Nederland of enkel Brabant zullen de economie volgens hem alleen maar onherroepelijke schade toebrengen.

"Italië bijvoorbeeld, is nu gewoon ongelooflijk dom bezig", stelt Helsloot. "Ze zorgen door de isolatie dat de eigen samenleving tot stilstand komt. Straks is het coronavirus uitgeroeid, maar ligt de Italiaanse economie op z'n gat. Dan is er geen geld meer voor gezondheidszorg en dat zal het jaren duren voor je erboven komt."

Zannoni kijkt anders naar de situatie in Italië; "Daar gaan ze misschien wat te ver, maar denken ze misschien better safe than sorry. Ik begrijp dat wel."

Premier Rutte zei maandag bij een persconferentie over het coronavirus vooralsnog geen strengere maatregelen te willen nemen. "Wij zijn een nuchter volkje en zitten niet te wachten op symboolmaatregelen, alleen maar omdat dat dan past bij een gevoel van nu gebeurt er iets", zei hij.

Duidelijker communiceren

Toch mag er over de maatregelen die in Nederland wel (of juist niet) worden genomen, wel wat duidelijker worden gecommuniceerd door de overheid, zeggen de experts. Zannoni: "De verschillen tussen ons en andere landen wordt namelijk steeds zichtbaarder. Ze moeten goed uitleggen waarom dat zo is."

Helsloot vindt vooral de communicatie over de al genomen maatregelen niet altijd ver genoeg gaan: "Er mag wel iets nadrukkelijker worden oproepen dat als je ouder - en daarmee kwetsbaar bent - je je nu beter niet in grote groepen kan begeven."

"Bedenk goed", zegt hij: "We zijn in Nederland al niet meer bezig met het voorkomen van verspreiding. Corona is nu al om ons heen. Waar het nu om gaat is dat we voorkomen dat er een piek komt in het aantal kwetsbare mensen dat het virus krijgt, dat zou te veel druk leggen op de gezondheidszorg. Je wilt het dus liever uitsmeren over de tijd."

Zannoni noemt de grootste uitdaging in Nederland het kunnen blijven geven van een bevredigende uitleg over de maatregelen. "Je kunt nu nog begrijpen waarom evenementen in de grensstreek met Duitsland werden afgelast, alles wat strenger is in Noord-Brabant en de verzorgingstehuizen anders naar de situatie kijken. Dat moet zo blijven. Blijf dus goed uitleggen."

Waaraan herken je het coronavirus, hoe loop je het op en wat kun je ertegen doen? We leggen het uit in de onderstaande video: