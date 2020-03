Illegale medicijnen in Poolse supers: 'Net zo lucratief als hennepteelt'

Speciale teams van politie, douane, UWV en sociale recherche zien in Den Haag een toename van illegale medicijnen in schappen van Poolse supermarkten. Het gaat om middelen als pijnstillers, maar soms ook zwaardere medicijnen als antibiotica.

"Wij zien dat hun assortiment steeds uitgebreider wordt", zegt Marcel, teamleider bij een van die speciale teams. Met de medicijnenhandel wordt volgens de politie inmiddels net zoveel verdiend als met de hennepteelt.

Grote gezondheidsrisico's

Het speciale team doet geen invallen, benadrukt teamleider Marcel. Dat zou veel meer inzet kosten van het Openbaar Ministerie. Den Haag heeft daarom een regionaal team opgericht dat zogeheten bestuurlijke controles uitvoert. Volgens Marcel veel goedkoper én efficiënter.

Voor het verkopen van medicijnen, ook legale, is een Nederlandse opleiding en vergunning verplicht. Bovendien kan het gebruik grote gezondheidsrisico's opleveren. De precieze herkomst is vaak onbekend en de kwaliteit van de middelen is niet door Nederlandse toezichthouders gecontroleerd.

Schappen vol medicijnen

Het team van Marcel was al bij veertien van de ongeveer honderd Poolse winkels in de regio Den Haag. Naast illegale sigaretten en drank waar geen accijns over is betaald, let het team dus vooral ook op illegale medicijnen. Want daarvan wordt de laatste maanden steeds meer gespot in de winkeltjes.

Bij een zo'n controle worden op een locatie alle gevonden medicijnen in beslag genomen. "We zien hier vier vierkante meter schap dat volstaat met medicatie, vooral met Poolse opschriften", zegt Marcel.

We gingen mee bij een van de controles.