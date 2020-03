'Veel meer gevangenen in Kamp Amersfoort dan gedacht'

In Kamp Amersfoort zaten in de Tweede Wereldoorlog veel meer gevangenen dan gedacht. Er werd altijd uitgegaan van 35.000 mensen, maar onderzoekers van het Nationaal Monument Kamp Amersfoort zeggen in De Telegraaf dat het er zeker 45.000 moeten zijn geweest.

Kamp Amersfoort was in de Tweede Wereldoorlog het eerste grote concentratiekamp in Nederland. In het kamp zaten onder anderen verzetsstrijders, Joden en Sovjet-krijgsgevangenen. Veel gevangenen gingen uiteindelijk naar vernietigingskampen in Duitsland; ongeveer de helft van hen overleefde dat niet.

Onderzoekers ontdekten de afgelopen jaren gegevens van 38.000 geregistreerde gevangenen en ook achterhaalden ze de namen van 7000 andere slachtoffers. De onderzoekers hebben van 31.000 gevangenen de identiteit kunnen vaststellen.

Voor het onderzoek zijn archieven in heel Europa doorzocht.