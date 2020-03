Dit is de nieuwe bibliotheek in het oude postkantoor in Utrecht

Na bijna twee jaar verbouwen is-ie vrijdag klaar: de nieuwe bibliotheek van Utrecht in het voormalig postkantoor aan de Neude. Vrijdag gaat het pand open voor publiek, vandaag mocht de pers rondkijken.

"Je kwam hier vroeger voor je postzegel en dat was heel imponerend", vertelt medewerker Corien van Moorsel in de enorme hal aan RTV Utrecht. "Maar nu is het een bibliotheek." Aan de grote hal van het voormalig postkantoor is weinig veranderd. Aan de zijkanten staan nu boeken. Waar vroeger de loketten van het postkantoor stonden, staan nu tijdschriften in rekken.

Op de eerste etage van het pand vind je de jeugdafdeling. Het grote beeld van Nijntje is meeverhuisd van de vorige locatie aan de Oudegracht. "Tot grote vreugde van de kinderen", zegt Van Moorsel.

In het hele pand zijn nog mensen aan het werk om alles op tijd af te krijgen. Vrijdag wordt de bibliotheek door prinses Leontien geopend. "Ik hoop dat de Utrechters massaal komen kijken naar hoe het eruitziet", zegt directeur Ton van Vlimmeren. "En dat het een goed-gebruikte plek wordt. Daarvoor maken we het."