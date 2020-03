Olieruzie en coronavirus waren 'perfect storm' die beurzen rood kleurde

Het was een ruzie tussen olieproducenten die gisteren een prominente rol speelden op de wereldwijde beurzen. Rusland en de OPEC (de Olieproducerende en Exporterende Landen) onder aanvoering van Saudi-Arabië werden het dit weekend niet eens over een strategie om de olieprijs te stutten. "Die verdeeldheid heeft geleid tot een enorme daling van de olieprijs, waar de beurzen op hun beurt weer op reageerden", zegt Lucia van Geuns, energie-adviseur bij The Hague Centre for Strategic Studies.

Het gevolg: zware koersdreunen bij oliebedrijven. Shell bijvoorbeeld raakte meer dan een dan een vijfde van zijn waarde, ongeveer 30 miljard euro, kwijt.

Rommelde al langer

Daarbij ging de hele beurs bewegen. "Olie-aandelen zijn zwaargewichten", legt beleggingsstrateeg Lukas Daalder van vermogensbeheerder BlackRock uit. "De markten waren al wat langer ongerust, vanwege de onzekere toekomst door het coronavirus. Het was al een smeulend vuurtje."

Energie-adviseur Van Geuns beaamt dat. "Bij elkaar was het een perfect storm."

Dat ging zo, aldus Van Geuns. De Saudiërs, het tweede olieproducerende land ter wereld, vroegen de Russen, de nummer drie, om de productie terug te schroeven om zo de prijs overeind te houden bij een afnemende vraag naar olie door de coronacrisis.

Maar de Russen wilden de situatie rond het coronavirus eerst nog even aanzien. En ze vreesden dat Amerikaanse schalieoliebedrijven zouden profiteren van een stabiele olieprijs. De VS is, mede dankzij die schalieoliebedrijven, de grootste olieproducent ter wereld.