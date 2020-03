Gegevens van donoren uit periode 1998-2010 mogelijk op straat

Het CIBG, de beheerder van het Donorregister, is twee externe harde schijven kwijt met gegevens van 6,9 miljoen donoren. Dat schrijft minister De Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Op de harde schijven staan back-ups van alle donorformulieren met registraties en wijzigingen in het register in de periode 1998-2010.

Ze werden bewaard in een kluis, maar bij het vernietigen van het papieren archief van het Donorregister bleek dat ze er niet meer lagen, schrijft De Jonge. "Ik vind het zeer vervelend dat dit is gebeurd." Volgens de minister zijn er nog geen berichten dat de gegevens in handen zijn gevallen van onbevoegden.

Volgens een woordvoerder van het CIBG waren de gegevens op de harde schijven hoogstwaarschijnlijk niet versleuteld. Dat betekent dat ze zonder al te veel moeite in te zien zijn, door degene die de schijven in handen heeft.