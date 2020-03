'Willem-Alexander maakte de excuses die zijn moeder in 1995 had willen maken'

"Voor de geweldsontsporingen van Nederlandse zijde in die jaren wil ik hier nu, in navolging van eerdere uitspraken van mijn regering, mijn spijt uitspreken en excuses overbrengen", zei de koning vanochtend. "Dit doe ik in het volle besef dat de pijn en het verdriet van de getroffen families generaties lang voelbaar blijven."

Hij betuigt zijn spijt voor geweldsexcessen in de periode 1945-1949 van het Nederlandse leger. In het Engels sprak de koning over excessive violence. Buitensporig geweld. "Hij geen excuses gemaakt voor de militaire operatie die Nederland heeft gevoerd. Ook niet voor het koloniale verleden, en hij heeft ook niet gezegd dat we daar toen niet naar toe hadden moeten gaan", zegt Hekster. "In die zin kunnen Indië-veteranen die zich niet aan 'geweldsontsporingen' schuldig hebben gemaakt, mogelijk ook met deze excuses leven."