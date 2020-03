Tweede Kamer wil verbod op 15-jarige maaltijdbezorgers

Maaltijdbezorgers moeten minimaal 16 jaar oud zijn. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer steunt een voorstel daarover van D66. Het kabinet moet jongeren onder de 16 verbieden om nog als maaltijdbezorger te werken, vindt de Kamer.

Eerder drong de Inspectie SZW al aan op zo'n verbod, omdat maaltijden bezorgen best gevaarlijk is. De werkdruk is hoog, het is gevaarlijk in het verkeer en omdat ze vaak contant afrekenen lopen de jongeren ook een risico op berovingen.

Elektrische fiets

Restaurants zetten steeds vaker 15-jarigen in als maaltijdbezorger, omdat ze goedkoper zijn dan 16-jarigen. Ze zijn weliswaar te jong voor een scooterrijbewijs, maar in plaats daarvan rijden ze op een elektrische fiets. Die rijdt vaak net zo hard als een scooter.

Volgens de wet mogen 15-jarigen alleen 'lichte arbeid' doen. Dat wil zeggen: werkzaamheden die geen gevaar opleveren en niet schadelijk zijn voor de geestelijke of lichamelijke gezondheid.

Verantwoordelijk staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken sluit een verbod niet uit, maar wilde tot nu toe nog niet zo ver gaan. Ze wil het niet onmogelijk maken dat jongeren met een baantje een zakcentje bijverdienen, maar het moet wel veilig zijn. Ze heeft toegezegd voor de zomer met een oplossing te komen.

Maar de Tweede Kamer wil niet zo lang wachten. Van Ark moet het verbod "zo snel mogelijk" regelen.