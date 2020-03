Russisch parlement: Poetin kan weer aan verkiezingen meedoen

Het Russische parlement, de Doema, heeft voorgesteld om president Poetin opnieuw de kans te geven om aan de verkiezingen mee te doen. Die moeten in 2024 worden gehouden. Poetin heeft er al twee opeenvolgende termijnen op zitten en volgens de huidige regels mag hij dan niet meer aanblijven, maar het idee is dat de teller voor hem weer op nul wordt gezet.

Poetin zei in een toespraak tot de Doema dat hij wil afwachten wat het constitutionele hof van dit idee vindt. Hij had al een eerder plan verworpen om helemaal geen tijdslimieten meer te stellen aan het presidentschap. In januari lanceerde hij een aantal voorstellen om de grondwet te wijzigen; een daarvan was dat niemand meer dan twee termijnen president kan zijn.

Zelf heeft Poetin er in totaal al vier termijnen op zitten. Het lijkt er nu op dat de 67-jarige president alle opties wil openhouden. "Misschien zegt hij in 2024: 'ik wil niet meer'", zegt correspondent David Jan Godfroid. "Maar misschien is het ook een enorm toneelstuk, dat sluit ik helemaal niet uit."

Poetin is behalve president ook premier geweest; feitelijk is hij al bijna twintig jaar de onbetwiste machthebber in Rusland. Hij heeft zich wel uitgesproken tegen de praktijk uit de Sovjet-tijd dat Russische leiders aan de macht bleven tot ze overleden. Overigens wordt het parlement gedomineerd door Kremlingezinde partijen.

Sterke president

Maar David Jan Godfroid sluit niet uit dat de president met deze nieuwe stap tijd wil winnen. "Mogelijk zijn ze bezig om een geschikte opvolger voor hem te vinden, en kunnen ze op deze manier tijd kopen."

Als het constitutionele hof het plan om Poetin weer van meet af aan te laten meedoen goedkeurt, en dat gaat waarschijnlijk gebeuren, kan hijzelf in 2024 nog alle kanten op: opstappen, of toch weer meedoen, al dan niet met een beroep op het landsbelang. Dat zou dan gediend kunnen zijn met een sterke president.

Als Poetin inderdaad aan de macht blijft en hij maakt weer twee termijnen vol, dan kan hij nog tot 2036 blijven zitten. Tegen die tijd is hij dus 83.