Moeilijke tijden voor Zeeuwse mosselkwekers, faillissementen dreigen

Verschillende mosselkwekers in Zeeland staat het water aan de lippen. De sector heeft een aantal slechte jaren achter de rug en de voortekenen voor dit jaar zijn ook niet goed. Als dit jaar weer tegenvalt, dan gaan er mogelijk vijf bedrijven failliet, zegt Addy Risseeuw van de Producentenorganisatie Mossel.

Schuimalg op de Oosterschelde, de stormen van de afgelopen weken en lage prijzen voor mosselen vormen een verklaring voor de malaise. Afgelopen jaar gingen veel mosselen verloren door verstikking door schuimalg.

Mosselkweker Jos Steketee zei tegen Omroep Zeeland dat de schuimalg ook bij hem grote gevolgen heeft gehad: "Wij hebben als bedrijf 75 procent van onze voorraad verloren door alg. Dat waren mosselen van het afgelopen seizoen maar ook mosselbroed voor de toekomst. De cyclus van een mossel is twee jaar, dus daar hebben we veel last van."

Bedrijven bijna failliet

"We hebben signalen dat er aantal bedrijven zijn die het financieel lastig hebben", zegt Addy Risseeuw. Precieze aantallen kan hij niet noemen maar het zijn er meer dan vijf. In Zeeland varen 89 mosselschepen, die in handen zijn van zestig eigenaren.

Risseeuw hoopt dat dit jaar de groei en de kwaliteit van de mosselen beter zullen zijn dan afgelopen jaar waardoor de prijzen ook weer hoger uitpakken. Mosselkweker Steketee valt hem bij: "Ik ken behoorlijk wat kwekers die in zwaar weer zitten en daarom hoop ik dat er snel een omslag komt."

Volgens Risseeuw moet er ook naar andere oplossingen worden gekeken. "Samenwerking tussen de kwekers leidt tot meer efficiency en kostenbesparing. Wat je ook steeds vaker ziet is meer samenwerking tussen de groepen kwekers en de handel."