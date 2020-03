Internetreus Amazon van start met Nederlandse winkel

Nederlandse webwinkels houden al jaren rekening met de komst van een grote concurrent uit de VS en vandaag is het zover. Internetbedrijf Amazon heeft een Nederlandse webwinkel geopend, waarbij duizenden Nederlandse winkeliers zijn aangesloten.

Amazon is de grootste webwinkel ter wereld, met een jaaromzet van bijna 250 miljard euro. Jaarlijks stijgt de omzet met meer dan 20 procent. Iedere dag verstuurt het bedrijf over de hele wereld miljoenen pakketten.

Nederland is het zesde land in Europa waarbij het Amerikaanse bedrijf een eigen webwinkel begint.

Miljoenen verkopers

In de VS verkopen miljoenen bedrijven producten via Amazon. In Nederland zou het gaan om enkele duizenden ondernemingen. Bij de Nederlandse concurrent Bol.com zijn 27.000 ondernemers aangesloten.

Amazon was al actief op de Nederlandse markt met zijn Duitse webwinkel. Daarmee was het bedrijf in grootte de zesde webwinkel van Nederland.

Concurrenten hebben zich voorbereid op de komst van de Amerikaanse gigant. Zo begon Bol.com onlangs met de verkoop van kleding. Tarieven voor partijen die via de winkel spullen verkopen zijn verlaagd.