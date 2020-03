Landelijke inleverdag wapens van de baan

Een landelijke dag waarop iedereen zonder straf wapens in kan leveren gaat er toch niet komen. De politie zegt dat het niet opportuun en niet wenselijk is. Terwijl een ruime meerderheid van de Tweede Kamer het vorig jaar wel wilde.

De landelijke actie zou volgen op een eerdere variant in Rotterdam. Die was vorig jaar erg succesvol. Een grote Kamermeerderheid wilde toen ook zo'n dag voor heel Nederland.

Maar een woordvoerder van de politie zegt dat het niet lukt om tot een datum te komen die voor elk korps in Nederland uitkomt. Hij noemt zo'n inzameldag ook niet geschikt. "Het probleem rond wapens speelt namelijk niet overal. En dus is vooral het lokale gezag aan zet. Burgemeesters en politie kunnen zo zelf bepalen of ze dit willen en wanneer het hun uitkomt." Deze maand is er een wapeninzameldag in de regio Zeeland-West-Brabant.

CDA wil opheldering

Kamerlid Chris van Dam van het CDA nam vorig jaar het initiatief om tot een landelijke actie te komen. Hij wil opheldering van minister Grapperhaus, nu zijn plan een stille dood lijkt te sterven. Van Dam betreurt het dat er niet één algehele landelijke inleverdag komt.

"De recente problematiek rond messen en andere steekwapens rechtvaardigt dat er fors geïnvesteerd moet worden om alle wapens van straat te halen. Een jaarlijks terugkerende inleverdag biedt juist goede mogelijkheden om brede aandacht voor het grote gevaar van messen en wapens blijvend levend te houden."