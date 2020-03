Trump kondigt economische maatregelen aan tegen corona-uitbraak

De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat bedrijven en mensen die in de VS worden getroffen door het coronavirus worden gecompenseerd. Op welke manier wilde hij tijdens de persconferentie nog niet zeggen.

Later vandaag zal de president een pakket maatregelen aankondigen om de Amerikaanse economie te ondersteunen, die hard is getroffen door de corona-uitbraak. Het witte Huis zou onder meer denken aan betaald ziekteverlof voor werknemers in quarantaine.

Vicepresident Pence zei dat het risico voor Amerikanen om besmet te raken met het virus laag blijft. De kans dat iemand ernstig ziek wordt is volgens hem ook klein.

Is Trump getest?

Aan het einde van de persconferentie vroegen journalisten aan Trump of hij is getest op het corona-virus. De president liep weg zonder te antwoorden. Later maakte het Witte Huis bekend dat hij niet is getest.

Aanleiding voor de vraag van journalisten is dat een man die aanwezig was op een conferentie waar Trump ook was besmet bleek met het virus. Senator en oud-presidentskandidaat Ted Cruz had handen geschud met de man. Hij zit nu thuis in quarantaine, maar zegt geen symptomen van corona te vertonen.