Bestuur Pride Amsterdam stapt op na rel over uitspraken voorzitter Huffnagel

Het bestuur van de stichting Pride Amsterdam, inclusief voorzitter Frits Huffnagel, stapt op vanwege de ophef over uitspraken van Huffnagel over vluchtelingen en oorlogsmisdadigers.

Huffnagel zei in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers onder meer: "We zien een kind en denken 'oh wat zielig', terwijl we niet een vader zien die daarachter staat die misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd en een moeder die dat misschien heeft gefaciliteerd". "Waarom zou je mensen binnenhalen van wie je weet dat de kans dat ze hier mogen blijven buitengewoon klein is", voegde hij toe in een discussie over het toelaten van vluchtelingen.

Lhbti-activisten reageerden op Huffnagels uitspraken, die niet zouden passen bij een voorzitter van Pride Amsterdam.