Historische dieseltrein van sloop gered: 'Kans konden we niet laten lopen'

Hij is groen van de aanslag, beklad met graffiti en de ramen zijn kapot én toch is de trein de Blauwe Engel 180 voor een aantal inwoners van Hengelo nog heel waardevol. In 1954 werd het toestel in gebruik genomen, nu zou hij worden gesloopt. Maar daar stak een groep vrijwilligers een stokje voor.

Zij gaan de trein de komende tijd opknappen. In de jaren 50 werd hij gebouwd om de stroomtrein op de lokale spoorwegen te vervangen, meldt RTV Oost. De weinig rendabele spoorlijnen in de dunbevolkte delen van het land waren te duur om te elektrificeren en dus bood de dieseltrein uitkomst.

In 2001 voor het laatst gereden

De vrijwilligers weten nog dat de trein in Twente reed. In 2001 was dat voor het laatst. "Het is echt een mooi treinstel geweest in een mooie lichtblauwe kleur met een heel licht dak", zegt Jurriaan Knol. Hij is een van de mensen die mee gaan werken aan de renovatie van het toestel.

Inmiddels is van de mooie blauwe kleur dus niet veel meer over. Het opknappen van de trein gaat veel tijd kosten. "Het is een hele operatie, maar het is een kans die we echt niet konden laten lopen", zegt Knol.

Sinds 2003 stond de trein in Haarlem. Daar zou hij worden opgeknapt, maar vandalen vernielden de trein dusdanig dat er nooit meer aan de opknapbeurt is begonnen.

Originele blauwe kleur

Gisteren kwam het ding met een speciaal konvooi over de weg aan in Hengelo. De komende tijd wordt de trein schoongespoten, komen er nieuwe ramen in en hij krijgt een complete verfbeurt. "We willen de trein weer zijn oude originele blauwe kleur geven waar iedereen hem van kent", aldus Knol.

Over een maand moet de opknapbeurt klaar zijn. Dan komt de trein aan het einde van de fietsspoorbaan in Twekkelo te staan. Bij spoorfietsen rijdt een groep mensen met een soort fiets over een spoor heen dat niet meer wordt gebruikt.

De trein die nu wordt opgeknapt moet een soort wachtruimte worden. Mogelijk wordt het toestel later helemaal gerenoveerd, zodat hij ook weer kan gaan rijden.