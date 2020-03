Zweedse acteur Max von Sydow (90) overleden

Het jongere publiek kent de tanige Zweed met zijn raspende stemgeluid door zijn optreden in Star Wars: The Force Awakens en de HBO-serie Game of Thrones waarin hij de rol van de Three-Eyed Raven vertolkte.

In de tussentijd speelde hij tal van andere rollen in zulke uiteenlopende films als The Exorcist, Hannah and her Sisters van Woody Allen, en Dune van David Lynch. Andere grote namen met wie hij samenwerkte zijn Steven Spielberg (Minority Report) en Martin Scorsese (Shutter Island).

Van Sydow trouwde in 1997 met de Franse cineast en producent Cathérine Brelet en verbleef sindsdien hoofdzakelijk in Frankrijk. "Met gebroken hart en oneindig verdriet" maakte Brelet de dood van haar echtgenoot bekend tegenover het Franse tijdschrift Paris Match.