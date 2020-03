Zes doden bij gevangenisopstanden Italië om maatregelen coronavirus

In Italië zijn bij een opstand in een gevangenis in Modena zes mensen om het leven gekomen. Bij een andere rel in een gevangenis in Pavia werden twee cipiers gegijzeld. De politie deed er een inval en maakte een einde aan die gijzelingsactie.

Modena en Pavia liggen allebei ten zuiden van Milaan, in het gebied dat min of meer op slot zit door de uitbraak van het coronavirus in Italië. De grote maatschappelijke onrust daarover heeft ook de gevangenissen bereikt: gevangenen mogen de komende weken geen familieleden meer ontvangen en alleen nog telefonisch of via internet met de buitenwereld communiceren. Ook in gevangenissen in andere regio's, zoals in Napels en in Frosinone, zijn rellen uitgebroken.

Van de doden in de gevangenis in Modena kwamen er twee om het leven door een overdosis medicijnen. Een derde werd gevonden met een blauw aangelopen gezicht, maar onduidelijk is waardoor hij is omgekomen. De anderen kwamen om het leven nadat ze vanuit de gevangenis naar een andere plek waren overgebracht.

Op tv-beelden was te zien dat politie- en brandweerwagens bij de gevangenis in Modena stonden, terwijl een zwarte rookwolk boven het complex hing.

In Italië zijn 366 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus. Volgens officiële cijfers zijn bijna 7400 mensen in Italië ermee besmet.