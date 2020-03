Rabobank: economische groei Nederland halveert door coronavirus

De wereldeconomie krijgt dit jaar een flinke klap als gevolg van het coronavirus. Ook als het virus zich niet verder verspreidt, halveert de economische groei. In het geval van een pandemie blijft er zelfs nauwelijks groei over, schrijven economen van de Rabobank in hun kwartaalbericht.

In het gunstigste scenario groeit de wereldeconomie dit jaar nog met 1,6 procent. "Dat is de laagste groei sinds 2009, toen de wereld geraakt werd door de financiële crisis", zegt Rabobank-econoom Hugo Erken. Het verschil met 2009 is dat de Chinese economie het toen juist heel goed deed. De Chinese overheid investeerde destijds fors in bijvoorbeeld bouwprojecten, zodat het land niet werd meegesleurd in de crisis die vooral in de westerse landen hard aan kwam.

China krijgt de hardste klappen

Maar door de uitbraak van het coronavirus in de Chinese miljoenenstad Wuhan, wordt China nu economisch het hardst getroffen. Fabrieken door heel het land staan stil, werknemers blijven uit angst voor besmetting thuis. Ook vliegtuigen en schepen van en naar China vertrekken maar mondjesmaat. En dus verwachten de Rabobank-economen dat de groei van China dit jaar ruim 3 procent lager uitvalt door het virus. "De groei zou dan de laagste zijn in 40 jaar", zegt Erken.

Ook een handelsland als Nederland voelt de gevolgen van het virus, blijkt uit de Rabobank-cijfers. De economische groei zal naar verwachting halveren. Toch lijkt het erop dat de economie geen permanente schade zal ondervinden als het lukt om het virus enigszins in te dammen. "In dat scenario verwachten we dat het aantal faillissementen beperkt zal blijven", zegt Erken.