Betrapte hennepkwekers stalen voor 60 miljoen euro aan stroom

De illegale hennepkwekers die vorig jaar zijn ontdekt, hadden bij elkaar voor ongeveer 60 miljoen euro aan stroom gestolen. In 2019 werden 2300 kwekerijen opgerold, tegen zo'n 2600 een jaar eerder.

Volgens Netbeheer Nederland werd er door de betrapte kwekers 114 miljoen kilowattuur (kWh) afgetapt.

Geschat wordt dat er jaarlijks zo'n 1 miljard kWh illegaal wordt afgetapt voor hennepplantages. Dat is volgens Netbeheer Nederland meer dan alle huishoudens in Rotterdam in een jaar verbruiken. De ontdekte plantages vormen het topje van de ijsberg.

Gevaarlijk en ondeskundig

Energiediefstal is gevaarlijk omdat kwekerijen vaak ondeskundig worden aangesloten, zegt Netbeheer Nederland. Ook is het een probleem dat ze vaak lang achter elkaar stroom verbruiken: wel 12 tot 18 uur per dag.

Volgens Netbeheer Nederland worden illegale kwekerijen steeds vaker in woonwijken aangetroffen. Het is niet duidelijk hoeveel er het afgelopen jaar op de betrapte hennepkwekers is verhaald.