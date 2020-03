Coronavirus nu ook in Albanië en Amerikaanse senator Ted Cruz in quarantaine

Het coronavirus is ook in Albanië opgedoken. Bij een vader en zijn zoon is het virus geconstateerd nadat ze waren teruggekomen uit Italië. Volgens de autoriteiten gaat het naar omstandigheden goed met de twee en zijn ze in quarantaine geplaatst. Albanië was een van de laatste Europese landen waar het virus nog niet was geconstateerd.

Ondertussen zit in de VS senator en oud-presidentskandidaat Ted Cruz thuis in quarantaine. Dat is gebeurd nadat hij op een conferentie handen had geschud met een bezoeker die later besmet leek te zijn met het coronavirus. Op Twitter schrijft Cruz dat hij geen symptomen van corona vertoont en dat hij zich goed voelt.

Op de betreffende conferentie waren ook president Donald Trump en vicepresident Mike Pence aanwezig. Zij hebben naar eigen zeggen geen contact gehad met de besmette persoon.

Minder gevallen in China

Wereldwijd is officieel bij 110.000 mensen het coronavirus geconstateerd. In China zijn verreweg de meeste besmettingen: 80.000. Het aantal mensen bij wie daar gisteren het coronavirus is vastgesteld, is lager dan een dag eerder. Het gaat om veertig mensen, tegenover 44 zaterdag. Er zijn in China 22 nieuwe doden gevallen door het longvirus, dat zijn er vijf minder dan een dag eerder.

In Nederland is het aantal besmettingen gestegen in vergelijking met de dag ervoor. Sinds gisteren zijn er 76 nieuwe patiënten bij het RIVM gemeld, waardoor het totaal op 264 komt. In totaal zijn er in Nederland drie doden gevallen.