Man opgepakt voor brand die 23.000 kippen het leven kostte

De politie heeft een 48-jarige man aangehouden die wordt verdacht van brandstichting in een kippenstal in het Limburgse dorp Ospel. Bij de brand kwamen twee jaar geleden ruim 23.000 kippen om het leven.

De verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats kwam in beeld dankzij tips, meldt de politie.

De brand ontstond kort na middernacht en was twee uur later onder controle. Er raakten geen mensen gewond maar de schuur ging volledig in vlammen op, schrijft 1Limburg.