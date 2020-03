Twee Nederlandse bergbeklimmers in Oostenrijk omgekomen door gasvergiftiging

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn in Oostenrijk twee Nederlandse bergbeklimmers om het leven gekomen. De twee mannen deden mee aan een expeditie bij een gletsjer in het Pitzdal en zijn vermoedelijk door een gasvergiftiging overleden.

De mannen van 50 en 52 jaar werden door andere deelnemers aan de expeditie gevonden in hun tent, op ruim 3000 meter hoogte. In die tent stond een gasstelletje. De Oostenrijkse politie gaat ervan uit dat dat de vergiftiging veroorzaakt heeft.

De lichamen van de slachtoffers zijn met een helikopter van de gletsjer gehaald. De politie doet nog verder onderzoek naar de dood van de bergbeklimmers.